Hendrik Scholl醫學博士表示，自已畢生致力於改善視網膜疾病患者的生活，這些疾病一直以來缺乏有效的治療方案，我對Belite開發斯特格病變與乾性黃斑部病變突破性療法所採行的創新方法感到欽佩，期待與團隊合作推進LBS-008的開發，為全球患者帶來希望。

Hendrik Scholl畢業於德國蒂賓根大學醫學院，取得文學碩士學位及醫學博士學位。過去25年輝煌的職涯中，不僅領導且參與過許多頂尖學術機構、醫學中心、國際大藥廠的董事會及科學、投資或資料及安全監測委員會，更參與超過10項斯特格病變與黃斑部病變的臨床研究，並在同儕審查之期刊上發表超過280篇文章與評論。

Hendrik Scholl更是斯特格病變疾病自然史研究(ProgStar Study)的首席項目負責人，ProgStar Study是該領域中規模最大的指標性研究，該研究共招募365名受試者。此外，更獲得無數的榮譽獎項，以表彰其在預防失明領域的貢獻，包括歐洲視覺獎、美國視網膜專家協會會長獎、黃斑部協會W. Richard Green獎及Paul Henkind紀念獎、瑞士Alfred-Vogt獎，以及視覺與眼科研究協會（ARVO）Kupfer獎。

憑藉在斯特格病變、黃斑部萎縮疾病眼科研究及臨床試驗擁有的全球領導地位，Hendrik Scholl同時身兼數家國際大藥廠的顧問，由於具備豐富歷練與實績，更是國際大藥廠爭相延攬的眼科臨床專家。

此外，Hendrik Scholl亦擔任過許多黃斑部萎縮疾病的藥物研究與臨床試驗KOL，亦曾協助國際大藥廠開發眼科藥物，這是他首次從學界轉戰業界，代表肯定LBS-008治療斯特格病變與乾性黃斑部病變的潛力，並對LBS-008藥物上市抱持樂觀。

仁新表示，成功延攬Hendrik Scholl加入Belite經營團隊，除可借重其國際醫療資源與國際大藥廠人脈外，亦可協助公司加速藥物開發的推進，以及帶來國際合作或授權的新契機，相信會是LBS-008新藥成功商品化的關鍵拼圖。