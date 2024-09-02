知名Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉，在本月18日順利產下女兒，但沒想到日前搭車做產後回診時，竟被小黃司機誤認成是「范琪斐的女兒」，讓她聽到後瞬間爆笑。

凱莉近來搭小黃要去產後回診，結果上車沒多久就興奮直呼：「大叔認出我了」，接著詢問對方：「我是誰？」要求司機再次說出答案。此刻，凱莉將一個鏡頭轉向自己，只見她滿臉雀躍的表情，似乎相當期待對方給出的答案，沒想到司機語出驚人表示：「你是…范琪斐的女兒」，讓她當場噴笑：「哈哈哈，沒錯」。

凱莉被小黃司機誤認成城「范琪斐的女兒」。（圖／范琪斐的美國時間臉書）

凱莉PO出影片，還寫下「范琪斐會開心嗎」，結果真釣出「影片主角之一」的范琪斐，只見她不計形象大爆粗口：「X！ 沒事幹嘛給我升級當阿嬤」。其他網友紛紛留言：「現成阿嬤，一瞬間多兩個孫女」、「居然把這天大的秘密給公諸於世了」、「我想知道范姐的想法與情緒」、「期待范姓阿嬤看到影片的反應」、「凱莉真的是范姐年輕時在外面生的小孩」、「而且為什麼聲音有點像，我是不是瘋了」、「哈哈，凱莉趕快叫媽啊」。

范琪斐不計形象爆粗口回應。（圖／wang.kylie Instagram）

范琪斐上個月宣布與結婚近20年的美籍墨西哥裔丈夫Roberto離婚，導火線除了有第三者介入，對老年生活沒共識也是關鍵之一，兩人僅花20天時間就達成共識，對於被問及是否考慮「回收舊愛」，她尷尬表示：「不要鬧了，小時候不懂事，現在還不懂事嗎」。