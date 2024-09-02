大陸女星高圓圓因拍攝冰淇淋廣告而踏入演藝圈，之後她在《倚天屠龍記》飾演周芷若，從此奠定女神地位。2014年她嫁給趙又廷，育有一女Rhea，婚後回歸家庭，在螢光幕前出現的機率大幅減少。如今為人妻人母的她，逐步回歸。日前難得出席品牌活動，結果未修圖照曝光；儘管臉上明顯出現一些細紋，但卻被大讚是優雅的擁抱歲月痕跡。

高圓圓近日為運動品牌活動站台，可見她以黑色短版西裝外套內搭白色背心，下身穿著黑色長裙，搭配腳上運動鞋卻意外協調；造型簡約、知性，渾身散發女神氣場及魅力。身形依舊苗條的高圓圓，露出一向甜美親切的笑容，不過值得注意的是，從網路流傳的活動未修圖照中，雖高圓圓的皮膚白皙，但是臉上難免還是有明顯的魚尾紋、法令紋及眼袋出現。

高圓圓近日為運動品牌活動站台。（圖／翻攝自高圓圓微博）

高圓圓未修圖照曝光，在微博掀起討論。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，在微博上掀起討論，有網友看了直呼「高圓圓不服老不行，現在是歲月的痕跡」、「高圓圓真的老了許多」。但更多人稱讚她「優雅地擁抱歲月痕跡」、「不整容、不醫美在當今娛樂圈裡很難得」、「天生女主臉」、「自然老去的美麗，更值得尊敬」、「時間是把殺豬刀，但對女神只會是輕輕一劃的羽毛吧～」。大讚高圓圓真實、自然的面容，顏值完全不輸當紅小花們。

其實高圓圓在2021年演出《光榮與夢想》時就曾被酸民嫌老，但她當時表示，每天都會花時間看鏡子裡的自己，「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」。因此在面對外界說自己變老時，自己其實比任何人都還早知道這件事，所以沒太大感覺。此外，她也提到，不贊同女星顏值有保存期限的說法，認為女演員在離開舞台前都會有自己的「高光時刻」。