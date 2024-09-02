民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立委陳昭姿昨（1日）稱傳訊息給賴清德總統，要求公平對待柯文哲，綠委批，陳應該知道總統不能干預個案。陳昭姿今天解釋，到柯文哲受到幾十個小時的精神凌虐，她非常不捨，自己要求的不是網開一面、不是特權，就只要最基本的公平跟人道。

對於陳昭姿聲稱自己傳訊息給賴總統，總統府發言人郭雅慧昨表示，賴清德基於國安考量已停用私人手機，民進黨立委王定宇則批評，如果真的是好朋友，應該知道基於國安考量，原來的電話號碼早就不能用了。如果真的重視國家的民主憲政體制，應該知道總統不能干預個案。

王定宇質疑，如果只是在現場表演一下，炒作民粹干預司法檢調查弊，真的不足取，「難道聲聲句句的查弊，就是只能查政敵，不能查到自己人？」

民進黨立委郭國文強調，賴清德總統對外一再表示，不分黨派只要有證據就辦，他態度如此，尊重司法獨立調查，任何人傳簡訊，對賴清德而言，身為總統，也不至於去影響司法判決；所以基本上陳昭姿的動作是個人對柯文哲效忠、表態的行為。

「尊重司法審判」郭國文指出，昨晚的群眾運動，很清楚看得出來是對柯文哲政治生命的一種葉克膜搶救行為，這是否有效，外界當然有一定觀點，就結果而言，尊重司法。

郭國文也提及，當事人對不論是檢方或院方的一些陳述，免不了以柯文哲現在的狀況都會有政治語言的陳述或自我保護的意圖，這一部分會不會衍伸到開議之後的立法院戰場，或許有可能。

對此，陳昭姿表示，賴總統跟她是長期的朋友，大家知道自己是非常堅定綠營支持者，賴清德與她認識的時間大概2、30年之久，賴甚至曾經她的醫院當過住院醫師，這樣長期的情誼，包括她在社團的時候長期情誼，相信很多人都有賴的手機。

陳昭姿說，「我只是覺得要求一個最基本的、最基本的，請聽清楚，不是網開一面，不是特權，就只要最基本的公平跟人道」，因為看到柯文哲受到幾十個小時的精神凌虐，她非常不捨，要求的就是最基本的四個字「公平、人道」。陳昭姿也透露，賴沒有回覆她。