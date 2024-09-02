佳世達公告8月30日~10月29日起預定買回3萬9335張庫藏股，占公司已發行股數比率2%，買回區間價格35~45元，股價低於區間價格下限將繼續買回。最大可買回金額約17.7億元。(預定3萬9335張，最高4.5萬元，合計約17.7億元左右)

佳世達集團透過併購，大艦隊的企業家數從2013年的72家，成長到200多家，上市櫃公司也超過15家，「未來也會持續增加。」佳世達本體市值也從2013年的144億元，成長到2023年的944億元，成長5.6倍。

佳世達總經理黃漢洲日前表示，第二季的重點在於佈局中長期成長動能，為下半年經濟復甦做好準備。他指出，明基醫院目前的營運狀況相對樂觀，並已正式向香港交易所提交上市申請。同時，醫療器材方面也積極擴充海外市場佈局。未來透過上市籌得的資金，將主要用於擴建明基醫院及智慧醫療平台的升級，同時為潛在投資做準備，期望將醫療佈局拓展至整個東南亞市場。

董事長陳其宏強調，明基醫院目前已成功經營台灣以外的海外市場，若上市順利，將會持續複製此一成功模式，推動明基醫院進一步擴張。他指出，由於建設醫院的進入障礙極高，醫院作為醫療產業上中下游的重要基礎，明基醫院的投入與成果，將成為佳世達集團未來獲利與營收的關鍵支柱。