俄羅斯伏特加酒商日前到台南舉辦行銷餐酒活動，以伏特加調酒搭配餐點，改變南台灣民眾對伏特加觀感。（程炳璋攝）

俄羅斯伏特加酒商舉辦餐酒會，以調酒搭配正餐，加深民眾對伏特加調酒風味的印象。（程炳璋攝）

剛從大學餐飲系畢業的陳安義擅長佐餐調酒，在就學期間即嶄露頭角，大3時越級參加調酒業界賽，一舉獲南台灣第2名，大4再獲全台調酒冠軍，畢業後被招攬進一家在地酒吧工作，一家俄羅斯伏特加酒商相中他，成為該公司在南部的首席調酒師。

22歲陳安義為中華醫事科大食品營養系畢業生，鍾情於鑽研調酒技術，最擅長搭配餐食的各式調酒，在求學期間到處參賽獲大小獎項，其中大3時越級挑戰業界香檳POP調酒比賽，在南台灣14名選手中獲第2名，開始展露頭角，被酒圈業者關注。

陳安義大4時參加金門酒廠在高雄舉辦的全台調酒賽，一舉獲得冠軍，被稱讚為調酒魔術師。

他畢業後即加入一家新開酒吧，擔任當家調酒師，隨即被一家具有半官方性質的俄羅斯伏特加公司「洋可夫」相中，擔任公司在南台灣市場推展活動中的首席調酒師。

「洋可夫」伏特加強調極品的伏特加有俄羅斯正宗血統，產品經過5次蒸餾、3次過濾，被選為莫斯科台北經濟文化辦事處的官方指定用酒。

台南市酒吧文化格調高，酒商視為是南台灣擴展重要市場，日前在南紡購物中心內的微醺酒吧舉辦行銷活動，以餐酒搭配重塑洋酒的嶄新樣貌，從舊觀念「紅酒配紅肉、白酒配白肉」中跳脫。

陳安義以剛畢業的身分擔任首席調酒，業者對他的調酒功力讚賞有加，認為他能將伏特加調成有威士忌的風味。

陳安義表示，正等候4個月役期的入伍通知，未來退伍後，將繼續提升調酒功力，參加各項國際調酒比賽，以獲得國際冠軍為最終目標。

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