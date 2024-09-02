據以色列媒體估計，耶路撒冷、特拉維夫等城市的抗議群眾多達50萬人，他們要求總理納坦雅胡採取更多措施把剩下的101名人質帶回家。以色列官員估計，其中約三分之一的人質應該已經死亡。

除了民眾走上街頭向政府施壓之外，以色列工會領袖也呼籲周一舉行為期1天的全國大罷工。

以軍發言人Daniel Hagari少將證實六名人質的遺體已經運回以色列。以色列衛生部表示，法醫鑑識確認這六人是在48至72小時前，遭哈瑪斯恐怖份子近距離射殺身亡。

隨著國內要求達成停火協議、釋放剩餘人質以結束這場戰爭的呼聲越來越高漲，納坦雅胡仍堅決表示以色列在抓捕到肇事者之前不會停下腳步，他表示：「誰謀殺人質，就是誰不想達成協議」。

哈瑪斯高層表示，是以色列拒絕簽署停火協議，所以應對人質死亡負責，「以色列人應該在納坦雅胡和停火協議之間做出選擇」。

以色列最大工會聯合會主席Arnon Bar-David周日呼籲周一舉行全國大罷工，以迫使政府簽署停火協議。他並宣布以色列主要航空運輸樞紐本古里安機場（Ben Gurion airport）將自當地時間周一上午8時（格林威治標準時間0500）開始關閉。

美國總統拜登對23歲以裔美國人Goldberg-Polin和其他人質遭到殺害表達「震驚與憤怒」之意，並表示「哈瑪斯領導人將為這些罪行付出代價」。拜登在聲明中承諾美方會繼續日以繼夜地努力促成協議，以確保剩餘的人質獲釋。目前人在特拉瓦州渡假的拜登向記者表示，他對以哈達成停火協議「仍然樂觀以待」。