荷蘭同意烏克蘭在俄羅斯境內使用它所提供的F-16 戰機

荷蘭武裝部隊指揮官艾謝爾海姆（Onno Eichelsheim）在接受「荷蘭廣播基金會」（NOS）專訪時說，烏克蘭可以部署從阿姆斯特丹獲得的 F-16 戰機，以對抗俄羅斯目標，他明言：「只要遵守戰爭法，我們對 F-16 的使用或範圍沒有設限。」

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）1日報導，艾謝爾海姆強調，只要符合國際人道法，這項政策也適用荷蘭提供的其他武器——烏克蘭軍方獲准自行決定，要如何在戰場上使用它們。他並指出：「我們致力要讓烏克蘭獲勝，並正盡一切可能加以支持。」

荷蘭雖承諾提供烏克蘭24 架 F-16 戰機，但艾謝爾海姆並未透露，目前部署了幾架。《泰晤士報》（The Times）報導，烏克蘭接獲了6架荷蘭F-16。包括比利時、丹麥和挪威在內，各方共承諾提供基輔79架F-16戰機。然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正力推動將數量增為120-130架，以在空中有效對抗俄羅斯。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）提及，F-16將在距前線「40 公里或更遠」的地方運作，以避免遭攻擊。他強調，這些戰機將在摧毀俄羅斯巡弋飛彈，以及有效打擊地面目標上發揮重要作用。

有報導8月1日傳出，新抵達烏克蘭的 F-16已執行了首次戰鬥任務，主要是充當防空系統。然而，目前仍沒有具體證據顯示，這6架戰機已用來攻擊如庫斯克（Kursk）區等俄羅斯領土。到了8月29日，消息則傳出，烏克蘭8月27日損失了其中1架 F-16。據《華爾街日報》（WSJ）引述一位高級軍事消息人士的話說，損失最初歸因於飛行員失誤。後來澄清，這名飛行員呼號為「月亮魚」（Moonfish），是烏克蘭經驗最豐富的飛行員。新訊息更顯示，這架戰機並不是因飛行員失誤而折損，竟是在烏克蘭被愛國者防空系統擊落。