13個補水關鍵時刻(製圖/中時新聞網)

在對的時機喝水有益健康。營養師程涵宇表示，天氣熱最重要的就是要多補充水份了，其實不只是渴了要補水，包括在剛起床時、生病時、運動前後，與肚子餓時等關鍵時候，喝水還有助於醒腦、止饑與變瘦，甚至能改善偏頭痛。

程涵宇在其個人網站PO文指出，在對的時機喝水，對促進健康有幫助，以下為常常被忽略的13個補水關鍵時刻，正確補水，身體健康。

■剛睡醒：一起床喝水是補充水分的最佳時間之一。身體已經經歷了長時間的禁食。為了簡單地開始，在第一杯早上的水中加入半個檸檬，開啟食慾。

■肚子餓：飢餓和口渴在生理的反應上類似，有時候覺得肚子好餓，但其實沒有意識到自己實際上是口渴了。大腦將這些觸發因素視為相同。所以，在去食品儲藏室前，先喝點水。然後給它幾分鐘，看看它是否能滿足吃的衝動。

■吃飯前：飯前喝水可能會幫助減肥。一項小型研究測試了人們在餐前30 分鐘喝500 毫升的水，比起整天隨意喝500 毫升的水，3個月內瘦約0.7公斤。

■想減肥：水不僅僅是一種無卡路里，幫助自己產生飽足感的方式。還可以加速新陳代謝。在一項研究中，50名超重女孩在早餐、午餐和晚餐前30分鐘喝了2 杯水，飲食沒有其他改變。8週後，她們體重減輕，體重指數和身體組成分數降低，水也會加速燃燒脂肪。

■流汗時：任何會讓你出汗的事情—三溫暖、浴缸泡澡、在炎熱、悶熱的天氣裡外出，都會導致身體流失水分。運動也是如此。當肌肉變暖時，你的身體就會出汗來散發熱量，需要用大量的水來降溫。

■運動前中後：你需要大量的水來補充你流失的水分。要喝多少呢？在運動或戶外活動之前，在水壺中裝滿 450~600ml的水。活動時，約每10至15分鐘喝 200至 350 ml。然後，運動後喝 450 至 700 ml的水。

■生病時：生病時補水是感冒快快好的關鍵。腹瀉、嘔吐和發燒等症狀，會導致極度失水。一旦出現疾病跡象，請大量喝水。

■飛機上：飛行時常會感到口乾舌燥，這與海拔高度有關。機艙空氣溼度只有20%甚至更低，比撒哈拉沙漠濕度還低的那種，機艙內大約一半的空氣是從外部流入的。飛機上對肌膚的最大傷害，莫過於是乾燥缺水問題，為了應對超低濕度，請一定要多補水。

■按摩前後：如果能在按摩前喝些水，同時避免低血容積休克。按摩後喝些水幫助代謝，特別進行的是深層組織或其他重型按摩，這一點尤其重要。

■經期前／中：透過在月經前和月經期間，喝大量的水來緩解經前不適，並減少腹脹。痙攣或頭痛的最大原因之一是脫水。最近一項針對患有經痛的年輕女性的研究發現，多喝水可以縮短月經週期，緩解骨盆疼痛，緩解疼痛。

■下午疲勞：下午3點左右，精力可能已經離開不在座位上了，這時候可以喝一大杯水，氣泡水也可以，幫助增加一些活力，加檸檬或其他新鮮果汁來提振情緒。根據英國營養雜誌，身體水分狀態直接影響情緒、記憶力和視覺感知。

■頭痛時：偏頭痛的首要原因之一是脫水。有些人即使是液體攝取量稍微減少也會引起劇烈頭痛。它還會讓人感覺模糊，在某些情況下，甚至需要醫療治療。特別是容易偏頭痛者，請隨時隨身攜帶水瓶並記錄攝取量。

■重要活動前：大腦幾乎4分之3都含有液體，如果水分含量下降得太低，該器官中的血管就會收縮。研究發現這會影響協調性、短期記憶、專注力和耐力。所以，如果常常感到疲倦和混亂，試試看多喝水，只需喝水就可以幫助腦袋更清晰恢復健康。