台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（PLG）和東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）2日雙雙表示成功延長合作協議，代表雙方將在未來的數年內繼續緊密合作，PLG副會長陳建州認為，這會讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。

PLG聯盟表示，自從和東超合作以來，攜手創造許多精彩的國際賽事，並且通過持續的交流，為亞洲籃球的成長注入了新動力，這次合作協議的延長，將進一步鞏固雙方的合作基礎，並為未來的賽事和合作項目提供更大的發展空間。

PLG副會長陳建州表示：「我們非常高興能夠延長與EASL的合作。這將讓PLG獲得更多國際化的資源與機會，並繼續為亞洲籃球發展貢獻力量。」

EASL執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「我們與PLG的合作一直非常成功，此次合作協議的延長將使我們能夠繼續為球迷們帶來精彩的賽事，並進一步推動亞洲籃球發展。」

PLG補充，聯盟在休賽季期間，除了持續跟東超緊密合作之外，各球團也積極籌備賽季外的國際交流，包含與日本 BLG、韓國 KBL 的球隊進行國內、外的練習賽，充份展現PLG放眼國際的決心，今年10月開打的EASL新賽季，PLG將由2023-24球季冠軍新北國王以及亞軍桃園璞園領航猿代表出賽。