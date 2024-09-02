根據市場研究報告，全球對資料外洩防護的需求持續提升，特別是對於DLP(Data Loss Prevention)解決方案的需求尤為強烈，全球DLP市場規模預計將從2022年的20億美元增長至2027年的45億美元，年均增長率(CAGR)約為16%。而台灣市場在2023年的資料與雲端應用安全市場規模已達86.8億台幣，並隨著數位化轉型的推進，市場規模預期將穩步擴大。

再者，伴隨在亞洲地區防治資料外洩的法規逐漸明確，資安合規需求也同步提升，日本、馬來西亞、新加坡、越南、泰國以及台灣等國家紛紛提出相關法律，以保護個人資料和網路行為安全，進一步推動了資安產業的發展。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，IWI在日本具有服務金融支付與證券產業的豐富經驗，長期專注於提供端點安全產品、資料外洩防護以及應用開發過程中的弱點監控與告警服務，智慧資安科技則在資安維運管理、企業客戶管理、端點安全產品等方面具有獨特的優勢，並可提供7x24的資安維運管理服務，這次與日本IWI的合作，是基於雙方對資安問題的深刻理解和共同願景，我們將發揮各自的優勢，深化合作，為亞洲地區企業提供更完善的資安防護。

透過此次合作，雙方將建立「Defense Together」跨國跨境協防模式，共同開發先進的資安技術與產品，整合雙方技術優勢，共組MSSP服務方案，以有效提升企業客戶在資安問題的威脅偵測和應變效率，讓企業面對資安威脅時能夠快速反應；未來雙方也將共同拓展亞洲各區域市場，增加市場佔有率，提升雙方公司在全球品牌的影響力。此次合作也象徵著國際資安生態結盟的進一步深化，為亞洲企業建構更扎實的資訊安全環境。