輕颱摩羯目前位於鵝鑾鼻南南東方890公里海面上，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，明天颱風來到台灣以南，逐進向西轉進入南海，雖不會直接影響台灣，但明起到周日，東半部、恆春半島變天有雨，西半部有午後雷陣雨；另預估9月上旬至中旬會有一段颱風好發時期。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，未來10天靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個。

摩羯颱風路徑離台灣陸地還有一段距離，但天氣仍會受其外圍環流影響。（翻攝自氣象署）

吳聖宇今天在臉書表示，摩羯颱風預估今、明兩天會先來到呂宋島北部，然後轉向偏西方向朝南海、廣東海面前進，這樣的路徑離台灣陸地有一段距離，但是颱風外圍環流仍會對天氣造成影響，今天還沒有開始，中南部山區午後有局部雷陣雨，各地高溫36度以上。

吳聖宇說，明天（3日）颱風來到台灣以南，逐漸向西轉往南海，外圍水氣也會跟著高壓東風來到台灣東半部，明天到周日（3～8日）東半部、恆春半島容易有短暫陣雨，西半部午後有局部雷雨，東南部、恆春半島沿海，還有台灣海峽北部一帶風浪也增強；溫度持續偏高，背風面西半部仍有36度以上機率。

吳聖宇說，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動的發展依然很活躍，9月上旬至中旬會有一段颱風好發時期，後續是否還有擾動發展或影響台灣仍然值得觀察，需要持續注意。

「台灣颱風論壇」也在臉書指出，9月上旬西北太平洋熱帶系統相當活躍，未來10天靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個，留意關島附近的低壓擾動很快也會冒出來，如果近期有安排戶外活動的人要多注意。