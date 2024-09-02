台灣世界展望會每逢開學前夕都會發送助學金，幫助經濟貧困的學子求學，不過花蓮地區今年受地震影響，個案面臨更加艱困的處境，加上百業蕭條，整體經濟狀況不佳，以致助學金總金額還有約700萬元缺口，期盼各界善心響應助學活動，幫助孩子安心求學、改變未來。

目前就讀小學6年級的小吉（化名），自幼稚園大班因緣際會參加跆拳道暑期營會後，便對跆拳道產生濃厚興趣，不過每月額外的學費、訓練費對弱勢經濟家庭的她來說是筆龐大支出，所幸在教練支持培育、各界幫助及世界展望會助學金的幫助下，讓她發現自己的運動天賦，並持續朝夢想前進。

小吉笑說，每次開學前領到助學金後，就可以和弟弟一起買開學需要的學習用品，也能換新的訓練用具跟道服，多餘的錢還可以帶著爺爺、奶奶一起去吃麥當勞，很幸福！不過她話鋒一轉，眼神堅定的說起未來目標與期許表示，自己想成為跆拳道國手為家庭爭光，不辜負支持的家人，還有一直幫助她的教練、師長和展望會的社工。

世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，展望會服務許多和小吉一樣孩子，有天賦也很努力，就是缺少被看見的舞台跟支撐夢想的資源，且隨數位化學習成為當今趨勢，對軟硬體設備需求也因此上升，但據展望會今年對扶助弱勢兒少的「兒少生活樣態與成長環境調查分析」，發現東區有高達89％弱勢兒少家中無寬頻網路（WIFI）、36％缺乏個人數位學習工具，造成孩子們的求學之路更加辛苦。

世界展望會東區辦事處為減輕花蓮地區貧困家庭替孩子籌措教育費用的沉重壓力，每逢開學前夕都發放助學金、營養扶助金，幫助弱勢兒少安心求學，今年預計發放3508份助學金、每份7500元，不過目前卻還有約700萬元的缺口。

世界展望會東區辦事處資深專員葉幸玫坦言，花蓮地區弱勢家庭今年受地震影響，整體狀況較過去困難許多，加上有些仰賴打零工或從事服務業的家庭也因受到衝擊陸續向展望會求助，且震後花蓮各單位也很辛苦，希望透過分享受助孩子的故事，吸引社會各界善心人士響應助學行動，幫助孩子在成長過程中看見天賦、發展才能，有力量改變未來的模樣。有意響應者可撥打愛心專線：03-8236868。