「嫌輝達 最後仍要回頭買」 老手不擔心AI與季線 看好先進光聯鈞等10檔

台股8月歷經股災大幅震盪，下影線達2605點，月線收紅小漲68點，收22268點。美股道瓊指數上周2度改寫新高，股市多頭趨勢無虞，但輝達財報利多失靈，台股與美國科技股同步回檔，大盤在月線、季線之間狹幅盤整，「上有鍋蓋、下有鐵板」。

永誠國際投顧總監陳威良表示，上周五MSCI調整最後一盤爆出1175億元，讓成交量好不容易突破4千億，若扣掉MSCI效應，大盤成交量恐怕還是在3000億左右，指數仍陷在僵局，只能看個股表現。

陳威良表示，台股大盤上有鍋蓋(季線)、下有鐵板(月線)，但未來方向不用擔心，台灣企業左右逢源，輝達概念股利空就換蘋果概念股活躍。此外，市場看好iPhone換機潮，主要原因還是AI功能；而輝達財報雖然未滿足市場的高度期待，但成長性還是強，外資法人嫌歸嫌，減碼一陣子最後還是要乖乖回來買。（本文未完，全文見此）

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