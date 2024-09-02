民眾黨黨主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院2日凌晨3點裁定無保請回，柯文哲隨後在臉書指控，檢調在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，民進黨立委郭國文對此回應，以柯文哲現在的狀況，免不了都會有政治語言的陳述或自我保護的意圖，這部分會不會衍伸到開議後的立法院戰場，或許有可能。

針對柯文哲無保請回，郭國文表示，基本上尊重司法審判，法官無保請回、另一個（彭振聲）裁定羈押禁見，最後結果是如此，或許有些人覺得意外，但只能尊重。

郭國文指出，昨晚的群眾運動很清楚，看得出來是對柯文哲政治生命的葉克膜搶救行為，這種搶救行為是否有效，外界當然會有一定觀點，但就結果而言，我們只能尊重司法。

至於柯文哲談話表示被檢方施壓、凌虐，郭說，當事人對檢方或院方的陳述，以柯文哲現在的狀況，免不了都會有政治語言的陳述或自我保護的意圖，這部分會不會衍伸到開議後的立法院戰場，或許有可能。

民進黨立委沈伯洋則說，《貪污治罪條例》圖利罪的要件就那幾個，首先就是要有違背法令行為，最後有做出圖利自己或他人的結果，最後要明知自己有違法行為，明知違法這個要件非常不容易認定，律師團由此下手，最後看證據怎麼說話。

沈伯洋指出，因為「明知」在法律上很難認定，在審判過程中認定不容易，若在羈押時就要認定此要件，這非常困難，這是律師訴訟上的策略，大家都是予以尊重。

另外，民進黨立委王世堅與柯文哲對賭，若柯文哲被羈押就要高空彈跳，沈笑稱，這就是為什麼法律真的很不適合拿來政治鬥爭的重要原因，是因為在法律上，有時檢方、律師與法官三方想的事情完全不一樣，這就是為什麼台灣司法獨立、要尊重司法的重要原因。

沈伯洋指出，這幾天看到司法與法務部、檢察官不斷被批評，一直被說司法已死、檢察系統已死，現在如果柯文哲沒被羈押，難道司法又復活了嗎？這不成熟的做法，應該要尊重，無論賄絡或圖利要件都沒那麼複雜，每個要件成不成立，大家都有心證，還是要尊重司法。