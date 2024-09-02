麥當勞17日前推出夏季優惠券，「雙人共享餐」209元起。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞新品「辣味雙層四盎司牛肉堡」也列入夏季優惠券中。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡推 「松露起司和牛堡」、「超級大麥元氣和牛珍珠堡」，125元起。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡「摩斯奶油曲奇餅」，399元。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里炸雞專賣店「脆皮戰斧綜合桶」推買1送1，399元可帶走2桶。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

有感中秋烤肉備料、清潔事宜麻煩，速食店為滿足忙碌現代人聚會需求，推應景餐點像是將烤肉入料，也有業者跨界賣中秋禮盒，大分量套餐亦推買1送1等促銷，依過往銷售數據預估，檔期中秋業績可較平時攀升15％以上。

麥當勞17日前推出的「夏季優惠券」中，除了人氣點心如6塊麥克雞塊等加1元多1件外，蜂蜜紅茶等飲品也有買1送1好康；另推出101元起的「超爽大餐」、209元起的「雙人共享餐」，其中雙人共享餐可吃到新品「辣味雙層四盎司牛肉堡」，搭大麥克、4塊麥克雞塊、中薯及兩杯38元飲品，原價376元、特價299元，現省77元。

必勝客與台中燒肉名店「屋馬燒肉」聯名，推中秋新品「月見五盎司菲力比薩」，採五盎司的厚切菲力牛，搭秘傳日式果香燒肉醬，添加蘋果汁和檸檬汁增添清新的酸甜滋味，同時結合鮮嫩干貝與月見切達白玉，宛如數輪明月在餅皮上，9日前外帶單點特價459元；另推適合獨享的燒肉大餐「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，包含「菲力干貝個人比薩」搭黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球和飲品僅249元。

摩斯漢堡即日起推出「松露起司和牛堡」，以4盎司100％純和牛作主角，入口柔嫩多汁，煎熟後牛脂香氣十足，配上現煎蕃茄片及鴻喜菇增添鮮脆口感，同時推出「秋饗和牛季」活動，10月15日前點購期間限定雙人分享餐，或買「松露起司和牛堡」等任一新品搭套餐，並登錄發票可抽獎，最大獎為「萬元摩斯卡」；30日前還推中秋禮盒包括「摩斯曲奇餅系列」等，任選單入優惠價399元，兩入特價699元。

拿坡里炸雞專賣店於18日前，推出「脆皮戰斧綜合桶」買1送1只要399元，內含2隻脆皮戰斧雞腿與3塊義式炸雞，標榜粉現點現炸、外脆內嫩，三商i美食卡會員憑App可用3點換優惠券，買1送1的同時再省10元。