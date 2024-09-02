美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）1日公布民調，在可能選民中，賀錦麗領先川普6個百分點。

美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）昨（1）日公布民調顯示，在可能選民中，賀錦麗以52％對上46％，領先川普6個百分點，和8月中下旬民主黨全代會登場前相當，代表獲得民主黨正式提名並未進一步推升賀錦麗的支持率。不過該民調也顯示，賀錦麗獲得的女性選民支持已進一步擴大。

“Our new poll shows that the Harris-Walz ticket holds a slight 52-46% lead nationally among likely voters, but that’s almost exactly where it was before the Democratic Convention.” @JonKarl breaks down the latest figures in the ABC News/Ipsos poll. https://t.co/sVIovA0W92 pic.twitter.com/H7fE9oIWky — This Week (@ThisWeekABC) September 1, 2024

美國廣播公司新聞網報導，這份民調顯示，在所有成人及登記選民中，賀錦麗（Kamala Harris）支持率為50％，川普為46％，若計入可能選民，賀錦麗支持率上升至52％，川普則持平，賀錦麗領先川普6個百分點。

Kamala Harris doesn't get convention bounce, but widens gap over Donald Trump with women: POLL https://t.co/dE0aMHKhAU — ABC13 Houston (@abc13houston) September 2, 2024

New ABC News/Ipsos poll has Harris beating Trump by 6 points among likely voters nationally, and by 4 points among registered voters.



The polling averages have it tighter (FiveThirtyEight has it at 3.2 points) so just toss this into the averages. pic.twitter.com/b8uuMqBxa9 — Greg Sargent (@GregTSargent) September 1, 2024

上述民調結果與8月19日民主黨全代會登場前一致，這代表在全代會上獲民主黨正式提名，並未進一步讓賀錦麗的支持度反彈。

《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，總統候選人的支持率通常會在黨代表大會後幾周內激增，但賀錦麗的支持度並未反彈。

不過該份民調也指出，川普7月獲共和黨提名時也未推升支持率，顯示美國大選進入倒數兩個月，兩人的競爭已呈現高度兩極化態勢，兩人之間的競爭仍很激烈。

不過這份民調也顯示，賀錦麗已進一步擴大女性選民的支持率，達54％，較川普獲得的41％高出13個百分點，全代會前，賀錦麗獲得的女性選民支持僅超車川普6個百分點，為51％對上46％。

男性選民部分，川普獲得51％支持，高於賀錦麗的46％，民主黨全代會前，川普獲得46％男性支持，略遜於賀錦麗的49％。不過該份民調指出，兩人在男性選民中的支持率差異，在統計上並不顯著。

關於兩人目前的選戰表現，整體而言，56％受訪者認為賀錦麗的表現很好，只有41％認為川普表現好；另外43％%認為賀錦麗會贏得兩人10日的首場辯論，37％認為川普會贏。

好感度方面，46％對賀錦麗個人有好感，33％對川普有好感，53％認為賀錦麗有資格當總統，47％認為川普夠格。

"Harris leads Trump by a broad 32 points on having the physical health for the job (57%-25%), 18 points on honesty and trustworthiness (43%-25%), 10 points on mental acuity (47%-37%), 8 points on understanding the problems of people like you (41%-33%)" https://t.co/l9NDewwG3U pic.twitter.com/Ao0hSCluSs — Nick Field (@nick_field90) September 1, 2024

在各項個人特質中，賀錦麗幾乎每一項獲得的正面回應都超越川普，57％認為她健康、足以擔當總統大位，較川普的25％領先32個百分點；她在誠實及值得信賴方面領先川普18個百分點，兩人分別為43％、25％；她在精神敏銳度方面領先川普10個百分點（47％對上37％）；理解民眾問題方面領先8個百分點（41％對上33％）；代表民眾個人價值方面領先7個百分點（41％對上34％）。

美國廣播公司新聞網/易普索於8月23至27日針對2496名選民進行調查，抽樣誤差為2個百分點。