面對新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書列出12星座在9月2至8日的運勢，其中摩羯座這周迎來好運，在職場及社交圈的表現讓人刮目相看、牡羊座則在關鍵時刻迎來突破。請同時參考太陽丶上升。

▌牡羊座

牡羊座這周會在工作及生活中都將迎來挑戰，但面對壓力不要退縮，只要勇敢面對，必將讓你在關鍵時刻取得突破；另外，要專注手邊的事，別讓外界分散注意力。

▌金牛座

金牛座這周戀愛運勢大好，可能會與另一半有更多的甜蜜時光，也會更投入在經營家庭生活，多花點心思在彼此的感受上，會讓感情更加穩固。

▌雙子座

雙子座這周將充分感受到與朋友或愛人的約會時光，輕鬆愉快的氣氛讓你倍感舒適，彼此間的互動會更自然且無壓力，並享受生命的美好時刻。

▌巨蟹座

巨蟹座這周可能會感受到來自工作或家庭的壓力，使內心有些煩悶，此時是調整心態和自我反思的好時機，不要被情緒困住，多找時間獨處，理解內心真正的需求。

▌獅子座

獅子座這周可能會有旅行的計劃或在生活中嘗試新鮮事物，探索新的地點或是接觸不同的文化都有助開拓視野，讓你更熱愛生活。

▌處女座

處女座這周財運不錯，有望賺進大筆現金，不過要特別注意，賺得多的同時也花得多，可能會投資提升生活品質的物品，只要理性消費，會讓生活更加舒適和愉悅。

▌天秤座

天秤座這周是享樂的好時機，無論是舉辦派對或是與朋友聚會，都能感受到滿滿的快樂，這段時間應盡情享受。

▌天蠍座

天蠍座這周愛情運旺盛，與伴侶的互動會更溫馨、有愛，也可能會花心思在衣著打扮還是生活環境的改造，這些舉動都將讓你感受到更好的自己。

▌射手座

射手座這周工作繁忙，會覺得時間不夠用，不過家庭的責任不可忽視，如何平衡工作與家庭將成為課題，合理分配時間才能避免過度疲憊。

▌摩羯座

摩羯座這周在職場或社交圈中都會感受到好運降臨，表現會讓人刮目相看，你也因此而充滿自信和魅力，人際關係也變更順利。

▌水瓶座

水瓶座這周的財運和人際運都相當不錯，可能會有不錯的收入，可剪新髮型或購買新衣服，讓自己在人前煥發光彩。

▌雙魚座

雙魚座這要注意理財的方式，特別是投資方面要謹慎行事，不要將所有資金投入一個專案，冷靜分析、避免情緒決策，才能守住財富。

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