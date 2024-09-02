台北地檢署偵辦京華城弊案，日前查獲重大進展，民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間，因涉嫌貪汙收賄而遭聲押禁見；法官認為柯犯罪嫌疑不重大，今（2）日無保請回，而時任台北前副市長彭振聲則遭羈押禁見，並在凌晨4時許由檢方送往台北看守所，入住3人房型。

北院裁定指出，北市都委會執秘邵琇珮時任台北市政府都市發展局總工程司，負責審議京華城案，不料卻「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，不排除彭振聲與邵琇珮互相配合的動機及可能。

彭振聲辯解，他依照都委會通過決議執行，一切依法行政。對此，北院質疑，彭作為都委會議主席、京華城專案管理人，於都委會的多次會議、預設立場、違反議事規則、無視委員反對意見、指定支持補償京華城委員以及較無經驗委員擔任專案小組召集人等部分，皆扮演重要的關鍵角色，且案件仍存在不明朗之處，因此認為有羈押必要。

事實上，彭振聲現年70歲，近兩日因在廉政署、北檢、北院候審室時間接受訊問超過44小時，昨天中午閱卷時忽感身體不適，救護人員評估後認為需要戒護就醫，將他緊急送醫治療3.5小時後情況才見好轉，下午4時許返回北院候審室。對此，其委任律師李岳洋表示，彭經常出現暈眩情況，平時也有在服用藥物，目前也已備好至下週三的慢性病藥。

據了解，台北看守所今天提供的早餐包括清粥、豆干炒豆豉，菜色相當清淡，也是彭振聲連日審訊後首度進食正餐。

★未經判決確定，應推定為無罪。