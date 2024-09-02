刑事局2日展現掃黑成果。（胡欣男攝）

行政院長卓榮泰2日至刑事局視察警政署全國掃黑成果，經統計，截至8月20日止，今年各警察機關已查緝幫派犯罪組織475案、犯嫌3128人；另經法院裁定扣押、沒收、追徵不法利得達新台幣25億8,319萬餘元，破歷年紀錄。警方指出，新政府上任後，強力推動掃黑攻勢作為，每月平均查緝幫派組織76案525人、沒收追徵不法利得4億4221萬餘元，較1月1日至5月19日每月平均成果，在查緝幫派犯罪組織成長55％、查扣幫派不法利得成長80％。警政署強調，為讓幫派無利可圖，並接受法律制裁，檢警持續嚴打黑道，絕不放手。

內警政署聯合台灣高檢署自7月9日起至7月21日止，再實施一波「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，強調不問對象身分、地位或任何背景，全面掃蕩幫派犯罪行為與賴以為生之行業處所、改造槍械、販毒、網路博奕及詐欺機房等據點，讓犯罪分子無處可躲。

行政院長卓榮泰（中）2日至刑事局視察掃黑成果。（胡欣男攝）

刑事局2日展現掃黑成果。（胡欣男攝）

專案行動期間，共偵破幫派組織61案419人（包含涉詐組織12案）、各式槍械102枝、改造槍械場所11處，並扣得幫派組織不法利得7056萬餘元。

本次專案行動共動員全國警力1萬3084人，強力執行到案民代、幫派重要幹部，以及涉有暴力、洗錢、槍械、毒品、詐欺之黑幫分子，並掃蕩圍事經營與經常活動處所共計3263處。

警方說，到案犯嫌背景有鄉民代表會主席、竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會、旭仁會）、信堂、靜安會、天道盟太陽會、正義會、同心會、美鷹會、濟公會、太陽聯盟、四海幫海青堂、海驥堂、風飛砂幫等幫派成員。

其中包括查獲竹聯幫仁堂弘仁會陳姓幹部等9人、雲林縣麥寮鄉民代表會主席等14人。另有幫派博奕洗錢集團，查獲邱堡琳組合成員17人成立網路博奕洗錢集團案。

幫派持有槍砲案件部分，查獲竹聯幫仁堂旭仁會改造槍械工廠，查扣非制式槍3枝、模擬槍2枝及鑽、研磨機等改造工具。溯源破獲太陽聯盟重要幹部持有槍枝集團。幫派販毒集團則查獲太陽聯盟成員吸收少年成立販毒集團並追討毒品債務案。

幫派涉入詐欺集團，則查獲天道盟太陽會成員24人成立假投資期貨詐欺集團案，查扣教戰手冊、網路電話、電腦、工作機、公司印章、開戶專用章及現金贓款30萬餘元等證物。

警政署強調，政府已對掃黑、斷金、肅槍、緝毒、打詐工作建立綿密跨域合作網絡，打擊絕無休止期，為嚴打嚴懲這些萬惡的幫派，已規劃實施更有力度方式打擊，絕對將這些犯罪組織首腦與高層次幹部，以及涉嫌詐欺、網路賭博等不法分子，溯源追查並繩之以法。