一名郭姓男子在2020年誘騙7歲繼女吃棒棒糖，藉此方式要求她口交，她到學校時「媽媽說如果講的話爸爸會被抓去關，所以叫她先不要講」，但女童向老師反應後，經檢警調查發現郭男的惡行，最高法院依對未滿14歲之女子強制性交罪將郭男判處7年5月徒刑定讞。

郭男在2019年起與女童及其母親同住，他知道女童年紀甫滿7歲，正就讀國小低年級，對性行為之概念未臻健全成熟而尚無完全之性自主決定能力，竟在2020年11月23日晚間，利用與女童同睡一臥室之機會，將睡著的女童喚醒。

郭男佯稱要給女童吃棒棒糖，欺騙她張開嘴巴，以棉被遮住她眼睛，將生殖器插入她口腔內，經她表明不願再吃所謂的棒棒糖，想回去睡覺，他仍將女童拉起來，接續以相同手法將生殖器插入她口腔內，而以此方式違反她之意願。

一審及二審認定，案發時女童剛滿7歲屬年紀非常小的兒童，對事物之判斷及性自主決定之能力均未臻健全成熟，郭男竟為滿足性慾，以欺瞞等違反意願方式，對女童性侵，其犯罪動機、目的均屬惡劣，且他犯後否認犯行，判刑7年5月，上訴後，最高法院駁回確定。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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