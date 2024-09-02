新北市一名20歲李姓男子，上周六（8月31日）與3名友人，前往桃園市復興區宇內溪戲水，李男被其他遊客發現疑似溺水報案，桃園市消防局派員搶救，發現他卡在暗流中，將人救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。宇內溪雖是桃園市唯一合法開放的野外溪流，但李男卻是在上游未開放區域遊玩，該處並沒有救生員因而釀不幸意外。

警消表示，前天下午3時56分接獲民眾報案，指宇內溪上游滑水道發生遊客溺水卡在暗流中，到場搜救於傍晚5時23分將溺者拉上岸，但是已無呼吸心跳，送醫急救宣告死亡。而3名友人則向警方供稱，他們是一起到宇內溪玩，但是抵達後就各自分開戲水，並沒有和李男在一起，不知道他去了哪裡，沒有目擊意外過程。

男子赴桃園宇內溪未開放水域戲水，卡暗流溺水身亡。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市風景區管理處長廖育儀則說，溺水事故發生地點在宇內溪上游和平橋附近，是未合法開放的水域，宇內溪戲水區僅開放1號橋至2號橋間區段，今年開放期間自6月1日起至9月29日止，6、9月每逢星期六、日開放，7、8月配合暑假全月開放，合法戲水區配有2名救生員，需付門票費50元，呼籲所有遊客戲水應至合法開放的水域，避免危險發生意外。