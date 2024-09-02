「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」將於7日在高雄流行音樂中心海音館熱鬧登場，排舞賽成人組冠軍獎金最高18萬元，今年學生組報名組數創新高，共計32組，Z世代熱愛街舞的狂潮銳不可當，屆時各地舞林高手將以嘻哈風格與最夯舞技搶攻熱血舞台，揮灑青春魅力。

高市府青年局指出，今年許多知名隊伍報名參賽，來自台中、獲得網路人氣獎的「靈魂頑童」擅長動感流行街舞，高超舞技聞名街舞圈，今年不但入選排舞賽學生組決賽，還以高人氣票數勇奪網路人氣獎，另外，首次參賽就搶下決賽門票的「宜蘭泰雅妹妹」同樣來勢洶洶，不僅是全國各大街舞賽事常勝軍，更曾代表台灣赴美參加多場賽事與表演，他們將以最驚豔的舞動力撼動全場。

青年局表示，除精彩人氣獎表演外，今年特邀「超人氣跳唱歌手—陳漢典」同歡尬舞，他曾在《康熙來了》擔任助理主持8年、2023年榮獲58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，大學時期也曾當過熱舞社長，此次受邀雄爭舞鬥嘉賓，將帶來3首勁歌熱舞，要以動感舞蹈和歌曲與喜愛街舞的朋友一起「典」燃青春之火。

青年局長張以理表示，雄爭舞鬥街舞大賽讓高雄充滿活力朝氣，還能吸引全國舞林高手齊聚高雄，今年邁入第4屆的舞林盛會，不僅讓志在舞林的年輕人擁有盡情揮灑的舞台，也希望孕育街舞人才，逐步打造街舞產業鏈，讓高雄成為台灣街舞之都。