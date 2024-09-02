大陸醫美巨頭愛美客公布半年報，業績雖呈現成長，但股價卻在隔天重挫逾12%，創下四年來新低，且三年來累積已暴跌超過75%，市值蒸發至少1374億人民幣（約新台幣6189億）引發市場關注，陸媒分析指出，愛美客陷入成長放緩的危機，造成股價出現崩跌。

陸媒搜狐網報導，愛美客的財報雖亮眼，但業績成長明顯放緩，第一季營收8.08億，比去年同期成長28.24%，獲利5.27億也較去年同期成長27.38%；第二季營收8.49億，比去年同期成長2.35%，獲利5.93億較去年同期成長8.03%。

報導提到，愛美客業績成長的幅度跌破兩位數，創下2020年9月上市以來，該數據表現最差的一次，使得已經被炒高的股價出現劇烈崩跌，今年以來暴跌逾3成，若從2021年的高點計算則已經重挫超過75%。

愛美客靠著生產玻尿酸產品一炮而紅，高毛利率與市場需求吸引許多廠商投入，激烈的競爭確實已經衝擊愛美客成長的速度，財報上已經出現明顯訊號。業內人士預測，該產業未來很難維持超高毛利率，愛美客必須採取行動，以免地位遭削弱。愛美客今年上半年的毛利率高達94.91%，相當驚人。