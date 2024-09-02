台北地方法院近日審理京華城容積案，前台北市長柯文哲被訊後無保請回，前副市長彭振聲則遭羈押。法院裁定書中提到，同案共犯、台北市都市計畫委員會執行秘書邵琇珮疑似畏罪潛逃。然而，台北市副市長李四川證實，邵琇珮已經返台，目前尚未被檢方約談。今早也傳訊息給李四川，表示被指控畏罪潛逃完全不實，並強調會主動向政風處說明。

據了解，邵琇珮的出國行程是去年就已經安排好的年度旅遊計畫。與其家人聯繫後，家人確認她已按計畫如期回國。由於今天有事未能到班，邵琇珮本人也已向政風單位報備。記者試圖致電邵琇珮，但因今天有事無法到班，電話多次轉入語音信箱，未能聯繫上。

昨晚，台北地院召開羈押庭審理柯文哲與彭振聲的聲押案，最終裁定柯文哲無保請回，彭振聲則遭羈押禁見。裁定書中指出，邵琇珮疑似因畏罪而潛逃。國民黨台北市議員游淑慧表示，早在8月26日她邀請彭振聲來議會作證時，曾要求邵琇珮出席交叉對質，發現她自8月19日開始請假至8月30日。

內部人士透露，2020年10月12日京華城案中的一場關鍵學者專家諮詢會議由邵琇珮主持。該會議後，京華城案的容積率逐步確定為560％，這可能是檢方有意約談邵琇珮的主因之一。

台北市議員游淑慧在臉書上指出，在閱卷過程中發現了邵琇珮的重要角色。上周她邀請彭振聲來議會調查時，也特別要求邵琇珮出席，卻發現她已請假2周出國。昨晚，檢察官發布新聞稿，正式宣布邵琇珮畏罪潛逃。

★未經判決確定，應推定為無罪。