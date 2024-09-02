沙烏地阿拉伯高級工業官員本周開始訪問東亞，尋求與中國企業在汽車和自動化領域開展合作。據觀察者網引述香港《南華早報》9月1日報導稱，根據沙烏地工業和礦產資源大臣班達爾·胡拉耶夫（Bandar Alkhorayef）的辦公室發佈的一份聲明，他將率領一個代表團於9月1日至9月8日訪問中國的廣州和香港2座城市，以及新加坡，而此次訪問的目的是提升沙中兩國關係，探索合資的機會。

報導稱，相較於美國，中國大陸和沙烏地在近年來加強了兩國之間的關係。目前，沙烏地正尋求實現經濟多元化，從而成為中東地區的一個工業中心；而在中國大陸面對美國日益加劇的打壓圍獵之際，中東地區對希望開拓海外市場的中國企業的吸引力也變得越來越大。

「代表團對中國的訪問符合沙烏地的目標，即成為該地區重要的汽車中心，以及創新和環保型汽車解決方案的領導者。」根據胡拉耶夫的辦公室的說法，汽車行業是沙烏地國家工業戰略的重點，該戰略強調發展汽車工業並結合創新技術。

聲明稱，到訪廣州期間，所舉行的重要會議將包括與中國主要電動汽車製造商廣汽集團、鋰電池生產商容匯鋰業和通信技術巨頭華為的會談。聲明補充稱，與華為的會談將討論在「創新智能解決方案」方面的合作機會，涉及「第四次工業革命」的技術，包括人工智能、機器人和物聯網等方面。

「沙烏地阿拉伯旨在吸引汽車、制藥和食品等12個有前景的工業領域的高質量投資，同時營造激勵性的投資環境。」聲明寫道：「此次訪問有望促成以高質量投資、可持續發展和經濟多元化為重點的合作夥伴關係，特別是在戰略工業領域。」

眾所周知，石油工業是沙烏地的經濟支柱。而近年來，沙烏地為擺脫對石油產業的依賴，積極推進經濟多元化發展，2016年以來提出「2030願景」以及一系列重大發展規劃和倡議。沙烏地也是二十國集團（G20）中唯一的阿拉伯國家。

根據沙烏地工業和礦產資源部的數據，中國是沙烏地最大的貿易夥伴，2023年貿易額超過1000億美元。數據還顯示，去年中國在沙烏地的投資中，有56億美元用於汽車行業的原始設備製造，52.6億美元用於礦產行業，半導體投資達42.6億美元。

根據中方的數據，今年1月至7月，中國對沙烏地的出口商品總額為275.5億美元，與去年同期相比增長了近12％。與此同時，中國從沙烏地進口的商品總額與去年同期相比下降了7.3％，為349.7億美元。

《南華早報》提到，就在中國正積極發展電動汽車等綠色能源產業的同時，美國和歐盟卻頻繁炒作「產能過剩論」，意圖阻礙中國的發展。

美國總統拜登今年5月曾宣佈，維持川普政府時期對華徵收的「301條款」關稅，同時對中國「目標戰略產品」大幅提高關稅。其中，將對中國電動汽車徵收的關稅提高三倍至100％，將對半導體和太陽能電池徵收的關稅提高一倍至50％，並對鋰電池和鋼鐵等其他戰略商品徵收25％的新關稅。

此外，當地時間6月12日，歐盟委員宣佈將對從中國進口的電動汽車最高加徵38.1％的額外關稅。當地時間7月4日，歐盟委員會發佈了一份長達208頁的文件，其中宣佈稱，決定自7月5日起，對自中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅，最長期限為4個月。在此期間，歐盟成員國將通過投票來決定最終的反補貼措施，如獲通過，歐盟將對中國電動汽車正式徵收為期5年的反補貼稅。

今年3月，中國外交部發言人林劍曾指出：「電動汽車是全球化產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才有技術進步。」林劍說，以「公平競爭」「國家安全」為名搞保護主義、貿易壁壘，違背市場經濟原則和世貿組織規則，短期看似乎佔了便宜，但保護的是落後，失去的是未來，造成的是多輸，長遠看只會損害本國產業和消費者的利益，影響全球經濟綠色轉型和應對氣變的努力。

「中國電動汽車之所以廣受歡迎，靠的是在全球市場競爭中形成的科技創新和過硬品質，絕不是靠補貼來支撐保護。同時，中國全面取消製造業領域外資准入限制措施，始終向全球汽車企業敞開大門，各國車企充分享受中國大市場的紅利。」

林劍強調，經濟全球化是大勢所趨，保護主義絕不可取，濫用貿易救濟措施有違國際經貿規則。只有秉持互利合作，才能做大蛋糕，只有跨越零和博弈，才能帶來共贏。「希望有關方面認真傾聽業界理性聲音，切實遵守世貿組織規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題泛政治化、安全化、意識形態化，為包括中國企業在內的各國企業投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。」