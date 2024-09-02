英特爾近期宣布全球裁員15%，藉以縮減支出，不過光是裁員還不夠，《路透》進一步揭露英特爾刪減成本的計畫，包括可能出售可編程晶片部門Altera，以及暫停或完全停止投資320億美元在德國馬德堡的建廠計畫。外界也高度關注，英特爾是否會把晶圓代工賣給台積電。

報導指出，英特爾執行長季辛格將在9月中的董事會提出刪減成本計畫，目前未敲定關於代工業務的計劃，包含是否要將英特爾分拆，以及是否把晶圓代工製造業務賣給台積電等買家。

報導稱，英特爾已無力負荷部分業務，包括可程式化晶片部門Altera，英特爾2015年以167億美元收購該項業務，目前考慮出售部份股份，網通IC設計大廠邁威爾（Marvell）是潛在買家之一，以及可能在未來進行IPO（首次公開發行），具體日期尚未敲定。

據悉英特爾的提案還包括縮減擴廠資本支出，消息人士稱，可能將暫停或完全中止320億美元的德國建廠計畫。

英特爾今年第二季財報公布後，市值已下滑至不到1千億美元。加上晶片產業資深人士陳立武（Lip-Bu Tan）辭去董事，這對公司來說無疑是雪上加霜。

美國財經媒體先前報導，英特爾可能考慮將IC設計與晶圓製造業務分拆。