國防部今（2）日公佈，從昨天清晨6時，至今天清晨6時為止，24小時內偵獲進入西南及東部空域共機18架次（其中逾越海峽中線5架次）、共艦8艘次、公務船2艘，並持續在台海周邊活動。

臺海周邊海、空域活動示意圖。（國防部提供）

值得注意的是，國防部同時貼出大陸公告運載火箭發射的活動時間表，預計將於明（3）日在西昌衛星發射中心進行，飛行方向為西太平洋，預測屆時將經過我國防空識別區。

對此，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。