基隆市長謝國樑表示，將自今年10月底起，針對仁二路、愛四路、仁三路等廟口夜市商圈進行騎樓整平工程。圖為仁二路騎樓。（張志康攝）

基隆市長謝國樑表示，將自今年10月底起，針對仁二路、愛四路、仁三路等廟口夜市商圈進行騎樓整平工程。圖為仁二路騎樓。（張志康攝）

基隆市長謝國樑日前邀請台北市副市長李四川共同視察基隆市第一、二階段騎樓整平的成效。謝國樑2日上午開直播表示，市府將於今年10月底展開下一階段針對廟口夜市商圈的騎樓整平工程，明年也將延伸到南榮路及田寮河周邊。

謝國樑表示，前朝市府從2014年起，就一直沒有進行騎樓整平相關的工程，直到2021年才因應基隆塔周邊進行騎樓整平計畫。他在上任後，便在工務處長陳耀川的協助下，進行整體規劃，並與中央爭取經費，分不同的路段針對市區騎樓進行規劃。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，在第一、第二階段針對義一、義二路，以及孝四路、忠二路、忠一路周邊進行騎樓整平工作後，市府目前也正針對廟口夜市周邊商圈騎樓整平的設計工作，針對包括仁二路、愛四路、仁三路一帶商圈的騎樓整平工程進行發包，預估將於今年10月底開始施工。

陳耀川指出，市府已經向中央爭取補助，加上市府配合款約2600多萬元，進行廟口商圈的騎樓整平，預計今年10月底開始施工，希望在明年農曆年前後完工。

至於後續，陳耀川表示，騎樓整平的相關計畫也不會就此告一段落。市府預計明年度也將針對愛五路、愛六路，以及仁四路、仁五路乃至於南榮路的騎樓整平計畫。

另一方面，市府也有意針對田寮河兩邊的仁一路、信一路相關路段，進行騎樓整平工程。陳耀川表示，相關預算預估需要新台幣5千萬元，將由都發處編列年度預算，並向中央爭取補助。

謝國樑強調，隨著廟口夜市周邊的騎樓空間可望於明年農曆年前完成整平工程，後續市府也將針對一系列市區的道路陸續施工。他認為，隨著以往沒有做的事情，現任市府要做，當然得花一點時間及精力。他希望能讓更多的市民了解，若市府不是在前一年就開始規劃，如今根本不可能拿出這些政績，未來幾個月也可以讓市民逐步看到效果。