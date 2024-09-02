隨中秋節即將到來，花蓮縣瑞穗鄉文旦柚陸續開採，大陸海關總署2年前暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入大陸，衝擊花蓮柚農，經立法院國民黨籍立委4月底訪問大陸爭取重啟輸入，陸方今宣布恢復台灣文旦柚輸入，不過離中秋佳節僅剩2周，農友認為作業時間太緊湊，可能來不及趕上鋪貨工作，不過還是很開心多了1條通路管道。

東部宜蘭、花蓮、台東等3縣種植文旦柚總面積近1200公頃，約占全國總面積30％，其中花蓮瑞穗鄉文旦柚種植面積約650公頃，是全國第二大文旦柚產區，不過今年3月開花結果期巧遇乾旱，結果率較往年減少約3成5，不過凱米颱風在果實入漿期間為產區帶來雨量，因此今年柚果糖度足、酸甜適中、口感Q彈、果香濃郁，可說是品質特佳。

大陸海關總署2022年指稱，因多次從台灣輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮，同年8月3日起暫停台灣柑橘類水果包括文旦柚輸入，當時造成台灣大量柚果滯銷，其中花蓮瑞穗鶴岡文旦柚比例更超過1半，許多柚農只能無奈自行吸收虧本。

經立法院國民黨籍17位立委今年4月底訪問大陸，陸方今宣布在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自2日起恢復台灣文旦柚輸入，且輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，17日就是中秋節，現在文旦柚採收差不多，甚至也有些已經賣掉，更何況今年因乾旱關係，產量沒有這麼多，其實作業時間蠻緊湊，現在只能看來不來得及申請入關，以及到大陸經銷商鋪貨等，不過還是很開心多了1條往大陸運銷的通路管道。

瑞穗鄉文旦柚農羅峰則直言，陸方現在才宣布輸入實在太慢，大部分的文旦之前就採收完且已經賣掉，批評「遠水救不了近火」。