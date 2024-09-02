因應生成式人工智慧帶來的變革，教育部長鄭英耀今宣布成立「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（TAICA），113學年第1學期有25所大專校院加入，共開設4類、每類各15學分的人工智慧課程，修完課的學生，教育部會授予學分學程證書，有利於未來就業。

鄭英耀表示，TAICA開設人工智慧學程，原本明年才要上路，但因為現在產業界非常需要相關人才，因此教育部整合台大、清大、成大等人工智慧師資充裕的大學，輔佐師資不足的學校，提供學生跨校學習人工智慧的機會，並提早在今年9月就實施。

教育部表示，TAICA共開設「人工智慧探索應用學分學程」、「人工智慧工業應用學分學程」、「人工智慧自然語言技術學分學程」及「人工智慧視覺技術應用學分學程」等4類學分學程，以提供不同領域學生學習需求。

學程初期為確保跨校修課品質，目前每個課程修課上限定為1200人，課程運作順利後逐步擴增修課人數，也會開放讓更多大學加入聯盟，希望在3年後能讓學程修課人數上限達到萬人的規模。

教育部次長葉丙成表示，TAICA每類學程有5門課、共15學分，除電機資訊領域學生外，人文社會科學領域學生也可跨領域學習；透過線上同步與非同步的課程，參與學生除可依原訂課表修讀原校課程，也可避免因為課程衝堂而有無法修讀的情形。

葉丙成說，學生完成AI學程後，將獲得教育部授予的學分學程證書，以後畢業後找工作時，這就是能力證明，在職場將更具競爭力。

葉丙成進一步指出，在跟產業界多次的對話溝通過程中，業界表達對於AI才的需求，也期待教育部培養AI領域人才，未來，如果課程能量充足，也希望能進一步協助產業進行AI人才培育。

與會的台灣IBM諮詢總經理林翰表示，IBM現在徵才，不是要求具理工背景、會寫程式，而是要有溝通協調及應用科技的能力，尤其要能夠與AI相互協作。

林翰說，TAICA整合全國大專校院的人工智慧資源，將能有效填補業界對於AI技能人才的需求。以IBM來說，未來如果取得聯盟學分學程證書的同學，就代表了具備AI的專業知能，因此IBM在徵才時會列入優先考量。