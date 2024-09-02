今年上半年，銀行業競爭最激烈的業務領域莫過於住房按揭（分期貸款），隨著年內5年期以上LPR（貸款市場報價利率）2度下降，各家銀行也在拼命壓低房貸利率，以在房地產成交的低迷期獲取更多客戶。據《第一財經》報導，根據上市銀行披露的半年報來看，房貸依舊延續去年的收縮之勢，42家上市銀行的個人住房貸款餘額合計較年初減少了3191億元（人民幣，下同），其中，大陸六大國有銀行合計減少3119億元。

在房貸資產縮水的同時，斷供率卻在持續上升。

第一財經根據Wind數據統計發現，42家上市銀行中，有21家披露了半年度個人住房貸款的不良率，其中19家出現不同程度的提升，按照平均值來衡量，21家銀行房貸平均不良率提升了0.1個百分點。

分期規模半年縮水超3000億

Wind數據顯示，上半年，42家上市銀行個人住房貸款餘額超34兆元。其中，大陸六大國有行牢牢掌控著「房貸江湖」，上半年個人住房貸款餘額均超過兆元級別，合計26兆元，在42家上市銀行中佔比達到77％。

其中，個人住房貸款餘額最高的依舊是建設銀行，為6.31兆元；其次為工商銀行，達到6.17兆元。在股份行中，僅招商銀行、興業銀行上半年的個人住房貸款餘額超過兆，分別為1.38兆元、1.07兆元。

從增量來看，住房貸款縮量的趨勢已經從2023年蔓延至2024年。

2023年，42家上市銀行住房分期規模首度萎縮，當年同比前一年減少了5467億元，其中，六大行更是合計減少超兆。今年上半年，42家上市銀行住房分期餘額相比年初又減少了3191億元，其中，六大行合計減少3119億元。

從比例來看，大陸國有銀行較年初減少了0.82％，股份銀行較年初減少了1.26％，區域性銀行較年初減少了1.77％。

其中，工商銀行、農業銀行均較年初減少超千億，分別為1231億元、1007億元；其次為建設銀行、中國銀行，上半年個人住房貸款餘額分別較年初減少了765億元、336億元；興業銀行、招商銀行則分別較年初減少超百億；瑞豐銀行減少的比例最高，較年初減少了9.76％。

42家上市銀行中，只有13家銀行在上半年實現個人住房貸款淨增長。

其中，郵儲銀行增量最大，上半年個人住房貸款餘額為23616億元，較年初淨增加了236億元；浙商銀行的增幅比例最高，上半年個人住房貸款餘額為1553億元，較年初增加了12.66％；另外，中信銀行個人住房分期貸款餘額為9885億元，增加173億元。

努力保住房貸基本盤

綜合各家銀行的財報來看，上市銀行普遍加大了對住房分期的投放力度和提升服務體驗度，但由於房地產銷售低迷、提前還款等因素，導致增量萎縮。

比如，平安銀行表示，上半年，加大了住房分期貸款、持證抵押、新能源汽車貸款投放力度。

重慶銀行表示，個人貸款方面，持續開展住房貸款業務，積極落實房貸新政，優化貸款流程，有效支持市民剛需及改善型住房融資需求。

郵儲銀行表示，該行積極響應國家關於住房貸款的各項政策與監管要求，持續打磨線上流程，優化房貸遠程受理、手機銀行在線看房等功能，提升客戶服務體驗，滿足居民剛需和改善性住房需求。

上海農商行表示，在房產分期貸款方面，大幅提高分期貸款作業效率，投放量較去年同期顯著提升，增幅13.81％，但提前還貸規模持續高位，報告期末，房產分期類貸款餘額較上年末略降28.77億元，降幅2.82％。

貴陽銀行在半年報中稱，在個人住房類分期貸款方面，該行積極適應房地產市場供求關係的新變化，執行差別化住房信貸政策，及時調整個人住房貸款套數認定標準、首付比例要求及利率下限政策，全力滿足購房消費者合理貸款需求，推動房地產市場平穩健康發展。堅定「做優一手房、做大二手房」發展方向，持續提升「爽按揭」品牌競爭力，積極推進「帶押過戶」業務，並實現跨行帶押過戶。

數據顯示，截至報告期末，貴陽銀行個人住房分期貸款餘額212億元，較年初增加6億元，增長3.08％。

斷供上升考驗銀行風控能力

個人房貸此前一直是銀行的優質資產，但值得注意的是，今年以來，住房分期不良率的持續上升成了普遍趨勢。

42家上市銀行中，有21家銀行披露了半年度個人住房貸款的不良率，其中19家出現不同程度的提升，按照平均值來衡量，21家銀行不良率提升了0.1個百分點。

其中，青農商行、蘭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行的個人住房貸款不良率均超過了1％，分別為1.33％、1.25％、1.12％、1.08％。

重慶銀行個人住房貸款不良率較年初提升了0.31個百分點。中信銀行個人住房貸款不良率0.71％，較上年末上升0.21個百分點；關注貸款率0.30％，較上年末上升0.05個百分點。

對此，中信銀行表示，受房地產銷售低迷、經濟增長放緩等因素影響，不良率及關注貸款率均較上年末有所上升。該行個人住房貸款加權平均抵押率維持在40％左右水平，個人住房貸款業務整體風險基本可控。

招商銀行上半年個人住房貸款不良率為0.4％，較上年末上升0.03個百分點；關注貸款率1.16％，較上年末上升0.21個百分點；逾期貸款率0.69％，較上年末上升0.15個百分點。

招商銀行在半年報中表示，該行一直以來堅持對存量抵押物價值進行常態化監測和重估。截至報告期末，個人住房貸款加權平均抵押率為33.05％，較上年末上升0.12個百分點，抵押物保持充足穩定，個人住房貸款業務整體風險可控。另外，在前端准入上，堅持「優選客群、優選押品、優選區域」的「三優」策略。同時，堅決落實國家政策，因城施策，做好風險防控，努力提升個人住房貸款業務的抗風險能力。