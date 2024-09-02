今天（2日）是立法院新會期的報到日，民進黨團幹事長吳思瑤表示，新會期民進黨的立場就是朝野合作、民生優先，也希望在民生優先的前提下，不論跟白、跟藍，都願意合作。

針對民眾黨團發函立法院長韓國瑜黨團協商開議，吳思瑤回應，民進黨團尊重韓國瑜朝野協商的決定，每個會期的開議日都是由院長召集各黨派來協商，大家議定一個合宜的時間。

吳思瑤強調，民進黨團已經做好萬全準備，這段期間雖然休會，但是黨團不休息，因應未來新會期，我們對四大預算案、優先法案、未來要行使的幾大人事同意權等，都進行非常嚴謹的討論，行政、立法協調，在民進黨團與行政部門間正密集進行。

她說，新會期還是讓專業說話、理性監督，再次強調，新會期民進黨的立場就是朝野合作、民生優先，也希望在民生優先的前提下，不論跟白、跟藍，我們都願意合作，只要是符合有社會正當性、福國利民的議案，無論預算案或法案，都願意朝野合作。