小S（徐熙娣）和許雅鈞育有3個寶貝女兒，其中大女兒Elly（許曦文）憑藉優異成績將在美國加州讀大學。雖然先前小S不願意透露女兒就讀的學校，但在她與許雅鈞陪伴女兒到美國後，就被網友捕捉到現身南加州大學，至於外界好奇的就讀科系也隨之曝光。

年代新聞前主播陳玠妤近期曾在社群發文，曬出與Elly在活動上的合照，文中便寫下：「在自己的usc晚宴，遇到小時候最喜歡的節目主持人（小S）女兒，歡迎來當我大眾傳播學院的直屬學妹。」清楚透露Elly就讀的，是南加州大學的大眾傳播學系。

陳玠妤先前就已發文透露Elly就讀南加州大學的大眾傳播學系。（圖／翻攝自陳玠妤 臉書）

其實小S之前為保護女兒，在首訪時就未公開Elly就讀的學校及科系，僅透露與演藝無關，直到她在美國現身南加大校園答案才揭曉。而當時被偶遇後，小S也非常親切地答應與該網友合照，讓對方忍不住大讚：「特別有氣質！禮貌問好之後很親切回覆了」。

小S夫妻與Elly日前現身南加大校園被捕獲。（圖／翻攝自小紅書）

據悉，小S原想向《小姐不熙娣》製作單位請假半年陪同女兒去美國，但他們要求最多只能1個月，所以小S只能陪Elly10天。而不捨女兒的她曾在深夜發布自拍影片說，「這樣就少一個女兒，那會是怎樣的感覺？」不過即便心裡難受，她仍替女兒感到開心。