歌手林佳儀1995年發行《一個人的我依然會微笑》，紅遍大街小巷，2004年嫁給服飾小開陳建亨後，淡出演藝圈；由於財務出現危機，造成夫妻失和，16年婚姻在2020年劃下句點，不過她昨(1日)突發文感嘆：「眼看著應該一切都會變好了，卻又有家人突然的離世」，讓粉絲急忙留言關切。

林佳儀在臉書曬出幾近素顏的照片，只見她身穿黑衣、面無表情看著鏡頭，隨後緊閉雙眼，似乎心情相當沉重。林佳儀透露近來都在處理家裡的事，好在一路上有貴人相助，才能在驚心膽顫的情況下，迎刃而解的面對所有難關。只是原本以為一切都將逐漸變好，卻又突然面臨大姊突然離世的噩耗，接二連三的狀況，讓她一度身心俱疲。

林佳儀對於人生無常選擇樂觀看待。（圖／林佳儀臉書）

雖然人生無常，林佳儀選擇樂觀看待：「每個人都有自己的因果，也會有就是用錢都解決不了的難題，家家有本難唸的經，再難也是要走下去的」，接著祈求逝世的大姊能安心離開：「一路好走，早日往生極樂淨土，南無阿彌陀佛」。對此，網友紛紛關切：「南無阿彌陀佛，節哀保重」、「節哀保重，好好照顧自己」。

林佳儀以一首《一個人的我依然會微笑》紅遍大街小巷。（圖／中時資料照）

林佳儀面對大姊離世，弟弟更已經成為植物人20年。原來在2004年，當時身為政治公關的林元楨因為在選舉造勢場合時，吸入過多乾冰導致腦部缺氧受損。一開始以為他只是昏倒，卻沒想到這麼嚴重，當下已經沒有呼吸心跳，雖然最後命救了回來，卻成了植物人。

林佳儀2020年斷開16年婚姻。（圖／林佳儀臉書）

林佳儀去年上節目《單身行不行》時，透露嫁給服飾小開前夫，原本以為是眾人稱羨的豪門婚姻，沒想到公公過世後，前夫刷卡刷到信用破產，導致負債累累，還騙走母親價值千萬的房子，最終被拿出來法拍，導致家裡沒錢照顧植物人弟弟。不過前夫對於造成的一切並沒有悔意，讓她坦言相當心痛。