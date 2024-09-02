梁姓人夫經常到超商購物，認識正妹店員小玉（化名），兩人在店內打情罵俏發展出婚外情，一起牽手出遊，梁男在家中泡澡時，還拍露大腿相片給小玉，戲稱「沒妳在不會變大」，小玉大膽回應「我在我就會在浴缸要了你」，梁男妻子從丈夫手機發現兩人的對話和照片後氣炸，怒告兩人侵害配偶權，求償80萬元，法官審理後判兩人應賠償8萬元。

判決指出，梁男經常到住家附近的超商購物，進而認識女店員小玉，梁男常在店內藉故逗留聊天，進而與小玉發展出婚外情，兩人一同出遊，還互傳露骨簡訊、照片調情，梁男的正宮妻子發現丈夫行為怪異，還雇人跟蹤兩人出遊。

去年某日深夜，梁男在泡澡時，傳自己在浴缸泡澡露大腿照片給小玉，傳瞹眛訊息稱「沒妳在，不會變大」，小玉回「我在我就會在浴缸做，在浴缸要了你」、「一樣可以做」、「比較深」、「坐身上就好」，不料這些瞹眛露骨親密對話竟被梁妻發現，怒告兩人侵害配偶權，請求損害賠償80萬元。

梁男出庭時辯稱，他和小玉的曖昧簡訊都是開玩笑，而且其妻取得簡訊內容與出遊照片都是偷拍得來的，不能當證據；與小玉出遊的照片則是小玉車禍受傷，他出手扶小玉，不是「手牽手」；小玉辯稱，梁男陪她去拜拜出遊，是因為她相戀7年的男友前年過世，她走不出悲情，才請梁男陪她一同去屏東拜拜，梁男擔心她傷心過度會摔倒，才伸手扶她。

橋頭地方法院法官審理檢視相關證據後，不採信梁男與小玉的辯詞，判兩人應賠償梁妻8萬元，兩人不服上訴，被高雄高分院駁回，判賠8萬元確定。