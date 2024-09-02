作為這波AI狂熱的最大受益者之一，輝達股價在6月18日創下歷史新高135.58美元，帶動市值達到3.34兆美元，超越微軟成為全球市值排名第一的上市公司。不過，輝達股價隨即陷入震盪，全球市值王寶座也很快拱手讓人。

根據此前提交給美國證券交易委員會的資料，輝達執行長黃仁勳在6月28日至7月2日期間以118.98到127.66美元不等出售130萬股輝達股票，套現約1.69億美元，創下其單月拋售股票的最高紀錄。

由於上季財報和本季展望未能滿足投資人寄予的超高期待，輝達上周四（8月29日）股價重挫6.38%，收在117.59美元，市值一夕蒸發2000億美元。周五（8月30日）輝達反彈上漲1.51%，收在119.37美元。

今年以來，輝達股價仍上漲約140%。與2022年10月的低點相比，輝達股價已上漲1000%，而自2019年以來，輝達股價更已飆漲3000%。

外媒報導，根據最新提交給美國證券交易委員會的資料，今年截至8月30日止，輝達執行長黃仁勳已經40次出售手中持有的輝達股票，共套現5.797億美元。

報導指出，黃仁勳自6月起開始持續出售持股，第一次在6月中旬出售1.2萬股輝達股票，進帳1550萬美元。而根據黃仁勳向SEC提交的最新文件，他在上周五（8月30日）又再賣出1.2萬股，進帳1420萬美元。

黃仁勳出售持股曾引發投資人懷疑公司高層是否認為輝達股價高點已到，或是公司前景出現什麼變化？但事實上，黃仁勳是按照早已提交的「10b5-1 交易計劃」出售持股。此前有分析指出，黃仁勳安排的售股計劃是基於數量而非價格，因此每隔一段時間就會賣掉24萬股輝達股票，即使股價大跌也照樣賣。

除了黃仁勳之外，輝達其他高層也在出售手中持股。資料顯示，今年以來執行長黃仁勳、財務長克雷斯（Colette Kress）、全球現場營運執行副總裁Ajay Puri以及執行副總裁Debora Shoquist今年處分股票共已進帳6.77億美元。