新竹縣某非營利幼兒園今年7月2日接獲家長反映，指該園教保服務人員用棉被，以捲壽司方式將孩子捲起，只露出一顆頭限制幼兒四肢行動，教育局調閱監視器後發現確有疑似情事，隨即啟動相關調查程序，已將該教保員調職，該原委外法人也依程序於8月重新遴選新法人。

教育局指出，今年7月2日接獲家長反映該園教保服務人員對其幼兒不當對待之情事，隨即至該園調閱6月20日至7月11日期間監視器畫面。

初步檢視監視器畫面，發現有教保服務人員疑似有對幼生有不當對待之情事，依「教保相關人員違法件調查處理辦法」啟動相關程序，分別於7月15日、7月25日及8月5日召開審查小組，對疑似涉案人員，決議啟動調查。

為避免園內幼兒有遭受不當對待之疑慮，教育局先行將疑似有行為不當之教保服務人員調離現職，該園所委外之法人依程序已於8月1日重新遴選新法人。

依調查辦法規定，8月1日已委外聘請人才庫專家學者組調查小組，並於8月8、12及19日分別訪談相關人員，刻正撰寫調查報告，後續將提送「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」認定疑似涉案人員是否有不當對待情事，並依其情節裁處6000元以上至60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1至4年解聘或終身解聘。

教育局說明，有關「將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動」說法，經調查委員調查，為孩子睡覺期間不願睡覺並發出聲音，故該師採用棉被包裹方式期讓孩子冷靜所致，詳細過程與行為認定將按照程序處理。

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