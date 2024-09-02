民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨立委陳昭姿昨（1日）稱傳訊息給賴清德總統，要求公平對待柯文哲，綠委群起炮轟。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤狠酸，這個作為去問問黃國昌吧，黃國昌不是最痛恨、最質疑任何人都不應當介入司法關說嗎？

針對媒體報導柯文哲傳訊給創黨大老，感嘆出事後每個人都在推責任。吳思瑤表示，民眾黨的家務事，無權置喙，民眾黨內確實這段時間因為諸多爭議，而引起黨內領導的危機，甚至也傳出一些惡鬥等傳聞，但是民眾黨作為台灣主要的在野黨，民進黨關切的是，在即將開議的立法院的議程中，民眾黨應該回到監督本業、理性面對政策議題。

吳思瑤說，對於司法案件，民眾黨人真的應當好好尊重司法的獨立公正審判，非常不樂見所謂偵查不公開在黃國昌的手裡完全是雙標，對司法的干預，黃國昌的正義永遠在轉彎，更可議的是，針對司法個案進行民粹的操弄，小草何辜？

吳思瑤呼籲，這是台灣社會建立起對司法制度的信任的關鍵時機，而不是少數政黨為了一黨之私，或是為護航包庇自我可能涉入的不法事件，而進行質疑司法、鬥臭司法、懷疑司法的作為。

另外，對於陳昭姿傳訊息給賴總統是否施壓？吳思瑤回應，陳昭姿公開說她為柯文哲的個案，且是司法案件傳訊息給賴清德，對於陳昭姿傳訊息去關心、或是想要關說，不曉得，這個作為去問問黃國昌吧，黃國昌不是最痛恨、最質疑任何人都不應當介入司法關說嗎？

吳思瑤酸說，黃國昌應該問問站在她身邊的陳昭姿，這樣的作為是否涉及意圖用政治干預司法，且還把壓力施加在總統身上；而總統府的說明也很清楚，總統絕對不會介入個人任何的司法案件，立場非常清楚。