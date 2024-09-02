四肢發達，頭腦才會不簡單。復健科醫師王思恒表示，國外研究發現，運動能提升大腦認知功能，尤其對年逾60歲以上的長者，進行慢跑、游泳等有氧運動，可改善整體認知能力，做深蹲、伏地挺身等肌力訓練，能提升執行能力，至於做瑜伽、打太極等身心靈運動，則對記憶力有明顯幫助。

王思恒在臉書「一分鐘健身教室」PO文指出，他一直都注意到，門診中有運動習慣的患者，不僅身型與動作矯健俐落，就連講話及神情都比較活潑生動，反應速度也更快，這不是他的錯覺，近期統合性研究發現，規律的運動不僅能強化身體，還能讓我們的大腦更靈活。

王思恒指出，根據該研究，不論是小朋友、成年人還是銀髮族，運動都有助於提升大腦認知功能。對於60歲以上的銀髮朋友，運動改善整體認知、執行功能和記憶力的效果特別明顯。

哪種運動最有效？王思恒指出，研究發現有氧運動，例如如慢跑、游泳，對於提升整體認知功能效果顯著。肌力訓練例如深蹲、伏地挺身，對執行功能提升最有效。身心靈運動例如瑜伽、太極，對記憶力有明顯幫助。

如何運動才有效？王思恒指出，該研究建議每週進行3至4次中等強度的有氧運動，例如快走或慢跑，每次持續45至60分鐘，到稍微喘但可以講話的強度，堅持3到6個月，就會看到明顯的變化。

王思恒指出，運動不只讓身體年輕，也讓大腦靈活。在忙碌的生活中，別忘了留一點時間，去動一動。