華為終端2日於微博表示，將於9月10日下午2時半，舉行華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發表會。隨後華為常務董事、終端BG董事余承東亦轉發該訊息，並指「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了」。

陸媒報導，從余承東的描述來看，毫無疑問，這次華為三折手機將正式亮相，引領手機進入全新時代，全球獨創全新形態。巧合的是，這場發表會與蘋果發表會剛好同天，華為三折將與iPhone 16展開正面對抗。

余承東表示，這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，將科幻變成現實。「華為巔峰之作，敬請期待。」

報導指出，之前余承東已經多次曝光三折真機，折疊後的厚度控制比預想出色很多，只是比目前普通雙折屏略厚，預計展開後的厚度在5mm以內，折疊後在15mm以內。

後鏡頭採用圓形居中模組，周圍還有一圈巴黎飾釘紋，整體與Mate50系列非常相似。該機採用雙鉸鏈方案，螢幕會存在兩條摺痕，但整體摺痕效果控制的不錯，與普通折疊屏並沒有什麼區別。

展開後的螢幕尺寸在10吋左右，在影音體驗和辦公效率上都會大大提升。配合小窗模式甚至能獲得類似平板、PC的體驗，辦公效率大增。

作為華為首款三折疊螢幕手機，新機發表後將擁有極高的市場溢價能力，可能會再現Mate 60系列供不應求的場面，成為新一代「電子茅台」，價格或突破人民幣2萬元。

另外，問界M9五座位版亦將於9月10日發表。