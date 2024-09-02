新任交通部長陳世凱2日接任，他強調，交通部從來就不是依靠單一部長專業，交通部是一個6萬1000多人的專業團隊，他會做同仁最堅實的後盾，也請大家跟他一起努力。（陳麒全攝）

交通部今日舉行部長交接儀式，新任部長陳世凱正式上任，面對過去幾天對於他資歷及沒有交通專業背景的質疑，陳世凱回應，交通部曾經出過更年輕的部長，也有多位沒有交通背景，他對自己的第一點期許就是「尊重專業」，而部會首長的關鍵能力是溝通、協調及領導力，期待與交通部6.1萬名同仁一起交出好的成績單。

陳世凱表示，在他擔任行政院發言人期間，對於交通部業務並不陌生，交通部向行政院長卓榮泰簡報的業務，大多他都參與在旁，這幾個月看過國道、省道、台鐵、氣象署，也與觀光署開過好幾次會，也參訪中華郵政台北郵局，無論業務、勘災、建設或疏運計畫，他都與院長我們都走到每一個地方，了解業務與專業。

陳世凱說，有人質疑他這麼年輕怎麼擔任部長，他自嘲自己並不年輕，是個中年大叔。陳話鋒一轉，指交通部曾有45歲當部長的連戰、簡又新，還有49歲當部長的葉菊蘭，包含他在內，4位部長有3位沒有交通背景。

陳世凱指出，交通部時常有很年輕的部長，依靠的是同仁專業分析，讓每個部長都能在任內有卓越表現。他上任對自己第一個期許就是尊重專業，交通部從不是依靠部長一個人的專業，而是6.1萬名員工，才能為人民做到無微不至的服務與建設。

陳表示，今日交接儀式他不會說太多政治、政策或專業術語，但希望下次交接典禮時，他可以細數自己的成績單，以及福國利民的政策。他也提到，部會首長關鍵能力是溝通、協調、領導力，大家未來可以看他的表現，也歡迎指教評論。

有人質疑陳世凱資歷，是否能鎮得住交通部內的牛鬼蛇神？陳笑稱，今天交接上看到的都是小天使，每個同仁眼中都有使命感，沒有牛鬼蛇神的感覺。