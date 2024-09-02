前台北市市長柯文哲涉京華城弊案，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，柯更稱在今年3、4月才知道京華城容積高達840％。民進黨台北市議員簡舒培批評，無保請回不代表無罪，柯在京華城案還是被告身分，面對司法咎責，竟還將所有責任推給下屬，是最無恥的長官，期間和威京集團也有最醜陋的不堪聞問的政商關係。

簡舒培怒斥，無保請回不代表無罪，柯在京華城案還是被告身分，不知道柯文哲在氣什麼，難道一點羞恥心都沒有？面對司法咎責，柯最愛號稱自己智商157，親簽過的公文居然說不知道，現在柯文哲的智商是只剩下51.7嗎？把所有的責任推給下屬，是最無恥的長官。

她指出，柯在市長任內接受京華城陳情，轉交陳情書給都發局，親簽決行讓京華城准用都更容積獎勵，最後送京華城840％創歷史容積，審查過程違法違規，柯還大剌剌地跑到頂級豪宅陶朱隱園，和威京集團主席沈慶京高歌飲宴，是最醜陋的不堪聞問的政商關係。

簡舒培炮轟，有4點可看出柯完全在睜眼說瞎話，包含京華城容積爭議從2017年開始就有議員多次質詢柯；彭2020年3月京華城陳情時，柯就曾經和彭了解京華城12萬平方公尺樓地板情形。

她說，柯文哲2022年11月親簽決行京華城都市計畫變更案公展公文，讓京華城案非都更區域准用都更條例可以得到20％容獎；京華城容積核准後，柯2022年10月還應沈慶京邀請參加京華園區動土典禮，都顯示柯文哲對京華城容積一直有所掌握。

★未經判決確定，應推定為無罪。