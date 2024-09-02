據日本共同社報導，多名日中關係消息人士1日透露，中國外長王毅8月在北京與日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博（自民黨前幹事長）等人會面時，就向日本出借貓熊積極表示自己將負責推進此事。關於日中兩國政府正在協調的自身訪日一事，王毅表現出希望盡快實現的積極態度。

據分析，中國軍機侵犯日本領空及東京電力福島第一核電站處理水排海導致日中關係降溫，在此情況下欲以貓熊外交為突破口，使日中關係回到穩定軌道。

王毅在8月28日的會談中，圍繞處理核處理水和台灣問題重申了原則性立場。在會談後的晚宴上，他對向日本出借貓熊表現出積極態度，並稱希望早日訪問日本。日中兩國政府正在就外長互訪展開協調。

日本政府相關人士就中國出借新的貓熊稱，「還什麼都沒有決定」。王毅去年11月在北京與公明黨黨首山口那津男會談時，對於向仙台市出借貓熊的提議表現出肯定的姿態。

據日本動物園水族館協會介紹，截至8月底，日本國內飼養的從中國租借的熊貓總計8隻。具體為上野動物園（東京都台東區）和「冒險世界」（和歌山縣白濱町）各4隻，其中上野2隻將在本月29日返還中國，原因是高齡帶來的健康問題。

今年3月，神戶市立王子動物園（該市灘區）28歲的貓熊「旦旦」死亡，當時是日本國內最高齡熊貓。