高市府客委會「113年高雄市客語家庭推動計畫」自5月啟動以來，為眾多家庭帶來多元的學習課程和親子互動的快樂時光，受到民眾的喜愛和不錯的迴響。9月將持續提供豐富的親職教育講座和課程，包含性別平權與情緒控管等，促進親子關係。

即將辦理的「性別平等權-親子甜甜圈」講座，由老師張錦華透過生動案例、輕鬆的互動帶領家長和孩子們一起探索性別平等的重要性，幫助家庭成員在尊重與理解中建立更深的聯繫。講座不僅推廣性別平等的理念以及提供實際操作的建議，讓家長們能夠在家庭教育中實踐這些價值觀，給孩子們在充滿尊重與愛的環境中成長。

至於「精神科醫師教養心得分享」邀請精神科醫師柯巧俐做專業的講座，結合多年的臨床經驗，分享如何在日常生活中有效應對孩子的情緒和行為挑戰並提供具體的策略，幫助家長們在面對孩子的各種問題時更加從容。此講座不僅涵蓋理論知識，還包括許多實用的案例分析，讓家長們能夠在日常生活中靈活應用這些建議，從而在教養的過程中取得更好的效果。