彰化縣1名黃姓婦人一個多月前在網友甜言蜜語下，瞞著家人加入大陸網站投資虛擬貨幣，投入近千萬元，期藉此牟利。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣1名黃姓婦人一個多月前在網友甜言蜜語下，瞞著家人加入大陸網站投資虛擬貨幣，為此賣掉股票、解除定存，前後匯款、面交多次，投入近千萬元，期藉此牟利。婦人近日因先後領款近300萬元，行員察覺有異而請來警方，員警到場極力勸阻，黃女仍深信不移，最後請來家人一起勸說，才讓黃女驚覺自己上當受騙，保住300萬元。

家住鹿港鎮57歲黃姓婦人，近日上午先到銀行提領70萬元，並在ATM提領5萬元，到下午黃姓婦人又再度到銀行要從自己帳戶提領225萬現金，銀行員覺得黃姓婦人提領現金過於頻繁異於平常，且金額過大，懷疑黃女遭到詐騙，因此通報鹿港分局鹿港派出所，所長黃堃盛等4名員警獲報立即趕往現場處理，

警方表示，現場見1名婦人站在櫃台前等候，而行員則藉機拖延時間，經員警上前關心，原本黃姓婦人矢口不願意說明真正取款原由，一開始向警方稱要至太平、大里買地，卻又無法清楚說出土地在什麼路，一問三不知且支吾其詞，前後矛盾，堅持要提領現金。

直至員警查證其身分後，通知其女兒到場關心，黃姓婦人才肯透漏是在大陸網站「萬聯證券」上投資虛擬貨幣比特幣，且必須在當天面交買幣投入300萬才可以抽到頭彩。

警方表示，由於黃姓婦人對投資深信不移，為讓黃姓婦人相信是詐騙，警方除了查證該網站網址確定為假冒網站外，並將整起事情告知其丈夫、兒子及女兒，利用親情勸阻黃姓婦人勿持續沉迷詐團圈套，另告知多起類似詐騙實際案例，事後其家屬並向員警表示感激，稱幸好有行員及時通報警方，而員警耐心積極阻止，這才保住錢財免於受騙。

據了解，黃姓婦人為家庭主婦，一個多月前在網友誘騙下，瞞著家人加入大陸網站投資虛擬貨幣，為此將名下股票賣掉，還解除定存，前後匯款、面交多次，金額近千萬元，詐騙集團則在帳面上秀出其獲利金額，黃女實際上並未拿到分文獲利，此次詐騙集團再利用買幣投入300萬才可以抽到頭彩，騙黃女再投入300萬元，所幸在行員、員警及家人同力勸阻下，才保住這筆錢。