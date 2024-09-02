昨（1）日深夜一名自高雄搭台鐵區間車北上的男子，疑似因酒醉倒臥座位上休息，被民眾目擊從口袋中掏出一疊紙，緊接著就起火燃燒嚇壞同車廂旅客，所幸火勢僅一瞬間就被該名男子撲滅，列車到台南後就失去蹤影，鐵路警察說明是行動電源燃燒，正調查男子動向釐清案情。

根據民眾在Treads平台中目擊指出，在區間車中一名男子疑似酒醉倒臥車廂，過程中還一度跌下去，最後竟然拿出一疊紙「又聞到很濃的酒精味道」，隨後就起火燃燒，讓整車廂煙霧瀰漫。

鐵路警察表示，一名男子從高雄站，搭乘深夜10點49分的3294次區間車北上，約在列車行經路竹路段時，疑似放在口袋的行動電源起火燃燒，接獲台南站報案上車後，在地4車廂有發現有行動電源、及其他雜物燃燒灰燼，並在列車地板留下焦黑痕跡。

不過該名男子在列車到台南站後就不見蹤影，鐵路警已調閱監視器釐清該名男子動向，並報請台南地檢署指揮偵辦，已釐清燃燒原因，提醒在列車發現可疑人事物或有安全疑慮時，可撥打110報案或使用台鐵簡訊服務，填寫車次、車廂、事件後傳簡訊至0921-765-125通報。

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