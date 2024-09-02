陳世凱今正式接任交通部長，儀式後他接受媒體訪問時提到兩岸觀光議題，陳強調現況是台灣旅客去得多、大陸旅客來得少，呼籲陸方盡速開放旅遊人士來台，兩岸有序交流可從觀光開始。至於禁團令是否解除，他認為現在該關注的是陸客來台。

陳世凱接受媒體訪問時表示，觀光業者對陸客都很關注，現階段看到的問題，是台灣到大陸旅遊的旅客約有158萬人次，大陸來台僅約22萬人次，旅客去得多、來得少，對台灣觀光真正有幫助的是，呼籲陸方盡速開放旅遊觀光人士來台，大陸可以趕快、台灣業者也準備好了。

陳世凱說，台灣已經遞出橄欖枝很久了，但很可惜是，大陸團客目前為止來台非常非常少。他認為，大家都說兩岸要努力、有序交流，「是不是能從觀光開始呢？」

至於赴陸旅遊禁團令是否解除，陳世凱指出，對台灣觀光最有利的是多一點陸客來台旅行，大家的關注點不要只有在於台灣旅客過去，現在兩岸旅行人次懸殊，要更加努力的是邀請陸客來台。