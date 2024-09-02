遠傳電信2日宣布用戶愛用的專屬APP「遠傳心生活」迎來繽紛新改版，為提供用戶更滿意的使用體驗，並進一步拉近與用戶的距離，改版簡化了遠傳心生活APP介面，並新增多項實用功能，各種服務皆能簡單方便地一站完成。同時為慶祝本次改版，遠傳特舉辦一系列好康抽獎，遠傳用戶快登入遠傳心生活APP，就有機會抽中搭載AI功能的OPPO手機。

遠傳依據用戶對遠傳心生活APP介面與功能的回饋意見持續改良，致力滿足用戶的需求與期待，提供最優質的服務體驗。本次改版著重於「電信服務」頁籤，收納更多服務，包括查詢帳單、繳費、申請新服務、查詢流量，甚至檢視防詐報告，皆可在此介面操作，簡單又直觀。同時各個圖示皆換上活潑繽紛的顏色，整體介面更加美觀，也能更快找到需要的功能。

為慶祝本次遠傳心生活APP繽紛改版，遠傳特別推出一系列驚喜好禮，即日至11月10日，用戶只要點擊「電信服務」頁籤，無須登記或報名即可參加抽獎，有機會抽中好禮，包含搭載全新AI相機OPPO Reno 12手機、築間幸福鍋物兌換券以及全家購物金。快更新手機內的遠傳心生活APP，體驗繽紛改版又能抽獎，遠傳用戶千萬別錯過這次好康！

此外，遠傳為推動用戶「個人數位轉型、生活永續成形」，同步推出「數位帳單操作介紹影片」，以生動風趣的日常對話，介紹簡訊帳單和APP查詢帳單的操作方式，鼓勵用戶「線上繳費」及「免填紙本線上申請自動扣繳」，再也不用擔心忘繳帳單，又能減碳環保，和遠傳一起永續行動，就從遠傳心生活APP開始！