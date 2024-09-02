內政部長劉世芳今（2日）上午出席內政部與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，他表示，台灣國家公園能處理的自然碳匯量高達205萬二氧化碳當量，未來可以在自然碳匯上幫忙解決台灣工業或經濟發展上提供自然碳匯量相當多貢獻度。

劉世芳表示，賴清德總統已成立1個以總統為領導人的氣候變遷委員會，讓台灣在氣候變遷議題上跟得上國際趨勢與潮流，內政部站在主責立場與中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」。

她說，台灣國家公園土地面積佔全台灣10％左右，能處理的自然碳匯量高達205萬二氧化碳當量，未來可以在自然碳匯上幫忙解決台灣工業或經濟發展上面碳排或減量部分，可提供在自然碳匯量相當多貢獻度。

劉世芳也說，國家公園裏頭有相當多的動植物、多元保育、濕地、海藻床、岩礁等，台灣國家公園從最高山的玉山，到最海底的珊瑚礁都有；在研討會中有專家會針對國家公園內的固碳、吸收碳以外，還有沒有可以增加自然碳的碳匯做專題演講，這是一個相當大的進展，未來如果可以跟農學或自然保育界的學者專家合作，就可在淨零碳排上為台灣的氣候變遷做更多努力。

劉世芳也強調，各國家公園處已經開始做碳足跡盤查，把國家公園裏面土壤或是樹木或是其他保育類全部合在一起，看佔全台灣自然碳盤查有多少量，未來也會放在官方網站讓大家來查詢。希望藉由國家公園同仁的努力讓每一個人都能成為碳盤查的專家，未來如果有其他保育團體或是配合環境部所推出碳權交易上面在自然碳排上提供貢獻，都可以跟環境部一起合作。

而就低碳建築來說，劉世芳表示，很多營建業者及建築業界對低碳建築或減碳建築有一些疑慮，此次藉由研討會將告訴很多營建業者，如果方法對的話，不管是綠建築、智慧建築、節能建築其實可做得到

她也表示，內政部在國家住都中心所推出的社會住宅，從2023年到現在，每1個社會住宅在推出時都符合節能減碳、智慧建築跟綠建築3項標準，讓碳排量降到零，研討會就是要借重所有參與的貴賓提供高見，未來在自然的碳匯量，或是建築的減碳上，內政部會跟相當多營建業者或國家公園自然保育業者一起來合作，為台灣的氣候變遷與國際趨勢共同貢獻一份心力。